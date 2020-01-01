Herity Network (HER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Herity Network (HER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Herity Network (HER) teave Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive. Ametlik veebisait: https://herity.io/ Ostke HER kohe!

Herity Network (HER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Herity Network (HER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.24K Koguvaru: $ 95.00M Ringlev varu: $ 47.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 243.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04759418 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00231474 Praegune hind: $ 0.00255793

Herity Network (HER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Herity Network (HER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HER tokeni tokenoomikat, avastage HER tokeni reaalajas hinda!

