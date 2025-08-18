Herity Network hind (HER)
Herity Network (HER) reaalajas hind on $0.00257882. Viimase 24 tunni jooksul HER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04759418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00231474.
Lüliajalise tootluse osas on HER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Herity Network praegune turukapitalisatsioon on $ 122.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HER ringlev varu on 47.40M, mille koguvaru on 95000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 244.99K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Herity Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Herity Network ja USD hinnamuutus $ +0.0000136589.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Herity Network ja USD hinnamuutus $ +0.0000621425.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Herity Network ja USD hinnamuutus $ -0.0002371798464062984.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0000136589
|+0.53%
|60 päeva
|$ +0.0000621425
|+2.41%
|90 päeva
|$ -0.0002371798464062984
|-8.42%
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.