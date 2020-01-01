HERBCOIN (HERB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HERBCOIN (HERB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HERBCOIN (HERB) teave Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use. Ametlik veebisait: https://herbcoin.io/ Valge raamat: https://herbcoin.io/download-white-paper/ Ostke HERB kohe!

HERBCOIN (HERB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HERBCOIN (HERB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 92.31M $ 92.31M $ 92.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.40991 $ 0.40991 $ 0.40991 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03904678 $ 0.03904678 $ 0.03904678 Praegune hind: $ 0.123478 $ 0.123478 $ 0.123478 Lisateave HERBCOIN (HERB) hinna kohta

HERBCOIN (HERB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HERBCOIN (HERB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HERB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HERB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HERB tokeni tokenoomikat, avastage HERB tokeni reaalajas hinda!

HERB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HERB võiks suunduda? Meie HERB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HERB tokeni hinna ennustust kohe!

