Mis on HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

Üksuse HERBCOIN (HERB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HERB kohalike valuutade suhtes

HERBCOIN (HERB) tokenoomika

HERBCOIN (HERB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HERB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HERBCOIN (HERB) kohta Kui palju on HERBCOIN (HERB) tänapäeval väärt? Reaalajas HERB hind USD on 0.132063 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HERB/USD hind? $ 0.132063 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HERB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HERBCOIN turukapitalisatsioon? HERB turukapitalisatsioon on $ 12.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HERB ringlev varu? HERB ringlev varu on 92.31M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HERB (ATH) hind? HERB saavutab ATH hinna summas 0.40991 USD . Mis oli kõigi aegade HERB madalaim (ATL) hind? HERB nägi ATL hinda summas 0.03904678 USD . Milline on HERB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HERB kauplemismaht on -- USD . Kas HERB sel aastal kõrgemale ka suundub? HERB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HERB hinna ennustust

