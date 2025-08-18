Rohkem infot HERB

HERBCOIN logo

HERBCOIN hind (HERB)

Loendis mitteolevad

1 HERB/USD reaalajas hind:

$0.132063
+1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HERBCOIN (HERB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:24:28 (UTC+8)

HERBCOIN (HERB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.120066
24 h madal
$ 0.140418
24 h kõrge

$ 0.120066
$ 0.140418
$ 0.40991
$ 0.03904678
+5.94%

+1.53%

+8.56%

+8.56%

HERBCOIN (HERB) reaalajas hind on $0.132063. Viimase 24 tunni jooksul HERB kaubeldud madalaim $ 0.120066 ja kõrgeim $ 0.140418 näitab aktiivset turu volatiivsust. HERBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40991 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03904678.

Lüliajalise tootluse osas on HERB muutunud +5.94% viimase tunni jooksul, +1.53% 24 tunni vältel +8.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HERBCOIN (HERB) – turuteave

$ 12.19M
--
$ 13.21M
92.31M
100,000,000.0
HERBCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 12.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HERB ringlev varu on 92.31M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.21M.

HERBCOIN (HERB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HERBCOIN ja USD hinnamuutus $ +0.00199253.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HERBCOIN ja USD hinnamuutus $ +0.0130643718.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HERBCOIN ja USD hinnamuutus $ -0.0691482924.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HERBCOIN ja USD hinnamuutus $ -0.10659194316966504.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00199253+1.53%
30 päeva$ +0.0130643718+9.89%
60 päeva$ -0.0691482924-52.36%
90 päeva$ -0.10659194316966504-44.66%

Mis on HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HERBCOIN (HERB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HERBCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on HERBCOIN (HERB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HERBCOIN (HERB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HERBCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HERBCOIN hinna ennustust kohe!

HERB kohalike valuutade suhtes

HERBCOIN (HERB) tokenoomika

HERBCOIN (HERB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HERB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HERBCOIN (HERB) kohta

Kui palju on HERBCOIN (HERB) tänapäeval väärt?
Reaalajas HERB hind USD on 0.132063 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HERB/USD hind?
Praegune hind HERB/USD on $ 0.132063. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HERBCOIN turukapitalisatsioon?
HERB turukapitalisatsioon on $ 12.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HERB ringlev varu?
HERB ringlev varu on 92.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HERB (ATH) hind?
HERB saavutab ATH hinna summas 0.40991 USD.
Mis oli kõigi aegade HERB madalaim (ATL) hind?
HERB nägi ATL hinda summas 0.03904678 USD.
Milline on HERB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HERB kauplemismaht on -- USD.
Kas HERB sel aastal kõrgemale ka suundub?
HERB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HERB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.