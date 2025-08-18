Mis on Herbalist (HERB)

We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Herbalist (HERB) allikas Ametlik veebisait

Herbalist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Herbalist (HERB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Herbalist (HERB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Herbalist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Herbalist hinna ennustust kohe!

HERB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Herbalist (HERB) tokenoomika

Herbalist (HERB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HERB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Herbalist (HERB) kohta Kui palju on Herbalist (HERB) tänapäeval väärt? Reaalajas HERB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HERB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HERB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Herbalist turukapitalisatsioon? HERB turukapitalisatsioon on $ 556.32 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HERB ringlev varu? HERB ringlev varu on 5.56B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HERB (ATH) hind? HERB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HERB madalaim (ATL) hind? HERB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HERB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HERB kauplemismaht on -- USD . Kas HERB sel aastal kõrgemale ka suundub? HERB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HERB hinna ennustust

Herbalist (HERB) Olulised valdkonna uudised