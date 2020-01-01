Hera Finance (HERA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hera Finance (HERA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hera Finance (HERA) teave Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs. Ametlik veebisait: https://hera.finance/ Valge raamat: https://docs.hera.finance Ostke HERA kohe!

Hera Finance (HERA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hera Finance (HERA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.45 $ 10.45 $ 10.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.150886 $ 0.150886 $ 0.150886 Praegune hind: $ 0.712374 $ 0.712374 $ 0.712374 Lisateave Hera Finance (HERA) hinna kohta

Hera Finance (HERA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hera Finance (HERA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HERA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HERA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HERA tokeni tokenoomikat, avastage HERA tokeni reaalajas hinda!

HERA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HERA võiks suunduda? Meie HERA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HERA tokeni hinna ennustust kohe!

