Rohkem infot HENAI

HENAI Hinnainfo

HENAI Valge raamat

HENAI Ametlik veebisait

HENAI Tokenoomika

HENAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HenjinAI logo

HenjinAI hind (HENAI)

Loendis mitteolevad

1 HENAI/USD reaalajas hind:

$0.00017735
$0.00017735$0.00017735
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HenjinAI (HENAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:43:16 (UTC+8)

HenjinAI (HENAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01742024
$ 0.01742024$ 0.01742024

$ 0.00016798
$ 0.00016798$ 0.00016798

--

--

0.00%

0.00%

HenjinAI (HENAI) reaalajas hind on $0.00017735. Viimase 24 tunni jooksul HENAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HENAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01742024 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016798.

Lüliajalise tootluse osas on HENAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HenjinAI (HENAI) – turuteave

$ 13.63K
$ 13.63K$ 13.63K

--
----

$ 17.73K
$ 17.73K$ 17.73K

76.86M
76.86M 76.86M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

HenjinAI praegune turukapitalisatsioon on $ 13.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HENAI ringlev varu on 76.86M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.73K.

HenjinAI (HENAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HenjinAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HenjinAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000002578.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HenjinAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000168153.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HenjinAI ja USD hinnamuutus $ -0.0004965596577143009.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000002578-0.14%
60 päeva$ -0.0000168153-9.48%
90 päeva$ -0.0004965596577143009-73.68%

Mis on HenjinAI (HENAI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HenjinAI (HENAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HenjinAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HenjinAI (HENAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HenjinAI (HENAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HenjinAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HenjinAI hinna ennustust kohe!

HENAI kohalike valuutade suhtes

HenjinAI (HENAI) tokenoomika

HenjinAI (HENAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HENAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HenjinAI (HENAI) kohta

Kui palju on HenjinAI (HENAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HENAI hind USD on 0.00017735 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HENAI/USD hind?
Praegune hind HENAI/USD on $ 0.00017735. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HenjinAI turukapitalisatsioon?
HENAI turukapitalisatsioon on $ 13.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HENAI ringlev varu?
HENAI ringlev varu on 76.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HENAI (ATH) hind?
HENAI saavutab ATH hinna summas 0.01742024 USD.
Mis oli kõigi aegade HENAI madalaim (ATL) hind?
HENAI nägi ATL hinda summas 0.00016798 USD.
Milline on HENAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HENAI kauplemismaht on -- USD.
Kas HENAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HENAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HENAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:43:16 (UTC+8)

HenjinAI (HENAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.