Hempy (HEMPY) tokenoomika

Hempy (HEMPY) teave Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp's applications into areas like packaging, construction, and medicine. Ametlik veebisait: https://www.hempy.science/

Hempy (HEMPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hempy (HEMPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 362.54K $ 362.54K $ 362.54K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 586.23M $ 586.23M $ 586.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 618.42K $ 618.42K $ 618.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061842 $ 0.00061842 $ 0.00061842 Lisateave Hempy (HEMPY) hinna kohta

Hempy (HEMPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hempy (HEMPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEMPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEMPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEMPY tokeni tokenoomikat, avastage HEMPY tokeni reaalajas hinda!

