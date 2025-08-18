Mis on Hempy (HEMPY)

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

Hempy (HEMPY) allikas Ametlik veebisait

Hempy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hempy (HEMPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hempy (HEMPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hempy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HEMPY kohalike valuutade suhtes

Hempy (HEMPY) tokenoomika

Hempy (HEMPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEMPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hempy (HEMPY) kohta Kui palju on Hempy (HEMPY) tänapäeval väärt? Reaalajas HEMPY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HEMPY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HEMPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hempy turukapitalisatsioon? HEMPY turukapitalisatsioon on $ 287.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HEMPY ringlev varu? HEMPY ringlev varu on 577.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEMPY (ATH) hind? HEMPY saavutab ATH hinna summas 0.00459128 USD . Mis oli kõigi aegade HEMPY madalaim (ATL) hind? HEMPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HEMPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HEMPY kauplemismaht on -- USD . Kas HEMPY sel aastal kõrgemale ka suundub? HEMPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEMPY hinna ennustust

Hempy (HEMPY) Olulised valdkonna uudised