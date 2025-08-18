Rohkem infot HEMPY

1 HEMPY/USD reaalajas hind:

$0.0004941
$0.0004941$0.0004941
+11.90%1D
mexc
USD
Hempy (HEMPY) reaalajas hinnagraafik
Hempy (HEMPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00459128
$ 0.00459128$ 0.00459128

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+11.91%

+13.70%

+13.70%

Hempy (HEMPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HEMPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEMPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00459128 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HEMPY muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, +11.91% 24 tunni vältel +13.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hempy (HEMPY) – turuteave

$ 287.01K
$ 287.01K$ 287.01K

--
----

$ 496.73K
$ 496.73K$ 496.73K

577.79M
577.79M 577.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hempy praegune turukapitalisatsioon on $ 287.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEMPY ringlev varu on 577.79M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 496.73K.

Hempy (HEMPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hempy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hempy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hempy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hempy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+11.91%
30 päeva$ 0+14.54%
60 päeva$ 0+16.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Hempy (HEMPY)

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hempy (HEMPY) allikas

Ametlik veebisait

Hempy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hempy (HEMPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hempy (HEMPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hempy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hempy hinna ennustust kohe!

HEMPY kohalike valuutade suhtes

Hempy (HEMPY) tokenoomika

Hempy (HEMPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEMPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hempy (HEMPY) kohta

Kui palju on Hempy (HEMPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEMPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEMPY/USD hind?
Praegune hind HEMPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hempy turukapitalisatsioon?
HEMPY turukapitalisatsioon on $ 287.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEMPY ringlev varu?
HEMPY ringlev varu on 577.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEMPY (ATH) hind?
HEMPY saavutab ATH hinna summas 0.00459128 USD.
Mis oli kõigi aegade HEMPY madalaim (ATL) hind?
HEMPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HEMPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEMPY kauplemismaht on -- USD.
Kas HEMPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEMPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEMPY hinna ennustust.
