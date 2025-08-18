Rohkem infot HELMET

Helmet Insure logo

Helmet Insure hind (HELMET)

Loendis mitteolevad

1 HELMET/USD reaalajas hind:

$0.00378729
-2.30%1D
mexc
USD
Helmet Insure (HELMET) reaalajas hinnagraafik
Helmet Insure (HELMET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00377179
24 h madal
$ 0.00391709
24 h kõrge

$ 0.00377179
$ 0.00391709
$ 2.93
$ 0.00249308
+0.08%

-2.35%

+3.26%

+3.26%

Helmet Insure (HELMET) reaalajas hind on $0.00378729. Viimase 24 tunni jooksul HELMET kaubeldud madalaim $ 0.00377179 ja kõrgeim $ 0.00391709 näitab aktiivset turu volatiivsust. HELMETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00249308.

Lüliajalise tootluse osas on HELMET muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -2.35% 24 tunni vältel +3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Helmet Insure (HELMET) – turuteave

$ 160.99K
--
$ 379.11K
42.46M
100,000,000.0
Helmet Insure praegune turukapitalisatsioon on $ 160.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HELMET ringlev varu on 42.46M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 379.11K.

Helmet Insure (HELMET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Helmet Insure ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Helmet Insure ja USD hinnamuutus $ +0.0005295063.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Helmet Insure ja USD hinnamuutus $ +0.0011015181.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Helmet Insure ja USD hinnamuutus $ +0.0008167991439125017.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.35%
30 päeva$ +0.0005295063+13.98%
60 päeva$ +0.0011015181+29.08%
90 päeva$ +0.0008167991439125017+27.50%

Mis on Helmet Insure (HELMET)

Crypto-assets insurance trading platform on BSC

Üksuse Helmet Insure (HELMET) allikas

Helmet Insure hinna ennustus (USD)

Kui palju on Helmet Insure (HELMET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helmet Insure (HELMET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helmet Insure nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HELMET kohalike valuutade suhtes

Helmet Insure (HELMET) tokenoomika

Helmet Insure (HELMET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HELMET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Helmet Insure (HELMET) kohta

Kui palju on Helmet Insure (HELMET) tänapäeval väärt?
Reaalajas HELMET hind USD on 0.00378729 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HELMET/USD hind?
Praegune hind HELMET/USD on $ 0.00378729. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Helmet Insure turukapitalisatsioon?
HELMET turukapitalisatsioon on $ 160.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HELMET ringlev varu?
HELMET ringlev varu on 42.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HELMET (ATH) hind?
HELMET saavutab ATH hinna summas 2.93 USD.
Mis oli kõigi aegade HELMET madalaim (ATL) hind?
HELMET nägi ATL hinda summas 0.00249308 USD.
Milline on HELMET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HELMET kauplemismaht on -- USD.
Kas HELMET sel aastal kõrgemale ka suundub?
HELMET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HELMET hinna ennustust.
Helmet Insure (HELMET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

