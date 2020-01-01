HeeeHeee (HEEHEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HeeeHeee (HEEHEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HeeeHeee (HEEHEE) teave HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued. Ametlik veebisait: https://heehee.community/

HeeeHeee (HEEHEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HeeeHeee (HEEHEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Koguvaru: $ 772.61M $ 772.61M $ 772.61M Ringlev varu: $ 772.61M $ 772.61M $ 772.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03346783 $ 0.03346783 $ 0.03346783 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00176283 $ 0.00176283 $ 0.00176283 Lisateave HeeeHeee (HEEHEE) hinna kohta

HeeeHeee (HEEHEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HeeeHeee (HEEHEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEEHEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEEHEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEEHEE tokeni tokenoomikat, avastage HEEHEE tokeni reaalajas hinda!

HEEHEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEEHEE võiks suunduda? Meie HEEHEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

