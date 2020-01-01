Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hedgy the hedgehog (HEDGY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) teave Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Ametlik veebisait: https://hedgyftm.com/ Ostke HEDGY kohe!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hedgy the hedgehog (HEDGY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 299.22K $ 299.22K $ 299.22K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 418.81K $ 418.81K $ 418.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Praegune hind: $ 0.00418806 $ 0.00418806 $ 0.00418806 Lisateave Hedgy the hedgehog (HEDGY) hinna kohta

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEDGY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEDGY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEDGY tokeni tokenoomikat, avastage HEDGY tokeni reaalajas hinda!

