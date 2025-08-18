Mis on Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

Üksuse Hedgy the hedgehog (HEDGY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hedgy the hedgehog (HEDGY) kohta Kui palju on Hedgy the hedgehog (HEDGY) tänapäeval väärt? Reaalajas HEDGY hind USD on 0.00509402 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HEDGY/USD hind? $ 0.00509402 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HEDGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hedgy the hedgehog turukapitalisatsioon? HEDGY turukapitalisatsioon on $ 363.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HEDGY ringlev varu? HEDGY ringlev varu on 71.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEDGY (ATH) hind? HEDGY saavutab ATH hinna summas 0.074697 USD . Mis oli kõigi aegade HEDGY madalaim (ATL) hind? HEDGY nägi ATL hinda summas 0.00166844 USD . Milline on HEDGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HEDGY kauplemismaht on -- USD . Kas HEDGY sel aastal kõrgemale ka suundub? HEDGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEDGY hinna ennustust

