HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi HedgewaterDAO ($HWTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

HedgewaterDAO ($HWTR) teave

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Ametlik veebisait:
https://www.hedgewater.xyz/
Valge raamat:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage HedgewaterDAO ($HWTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 182.21K
$ 182.21K
Koguvaru:
$ 111.60M
$ 111.60M
Ringlev varu:
$ 107.20M
$ 107.20M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 189.68K
$ 189.68K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.08057
$ 0.08057
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00101261
$ 0.00101261
Praegune hind:
$ 0.00169966
$ 0.00169966

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate $HWTR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

$HWTR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate $HWTR tokeni tokenoomikat, avastage $HWTR tokeni reaalajas hinda!

$HWTR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu $HWTR võiks suunduda? Meie $HWTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.