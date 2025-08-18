Mis on HedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Üksuse HedgewaterDAO ($HWTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HWTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HedgewaterDAO ($HWTR) kohta Kui palju on HedgewaterDAO ($HWTR) tänapäeval väärt? Reaalajas $HWTR hind USD on 0.00170083 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $HWTR/USD hind? $ 0.00170083 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $HWTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HedgewaterDAO turukapitalisatsioon? $HWTR turukapitalisatsioon on $ 182.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $HWTR ringlev varu? $HWTR ringlev varu on 107.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HWTR (ATH) hind? $HWTR saavutab ATH hinna summas 0.08057 USD . Mis oli kõigi aegade $HWTR madalaim (ATL) hind? $HWTR nägi ATL hinda summas 0.00101261 USD . Milline on $HWTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $HWTR kauplemismaht on -- USD . Kas $HWTR sel aastal kõrgemale ka suundub? $HWTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HWTR hinna ennustust

