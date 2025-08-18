Rohkem infot HEDGE

HEDGE Hinnainfo

HEDGE Valge raamat

HEDGE Ametlik veebisait

HEDGE Tokenoomika

HEDGE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HedgeFi logo

HedgeFi hind (HEDGE)

Loendis mitteolevad

1 HEDGE/USD reaalajas hind:

$0.00100216
$0.00100216$0.00100216
-12.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HedgeFi (HEDGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:36:11 (UTC+8)

HedgeFi (HEDGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00116597
$ 0.00116597$ 0.00116597
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116597
$ 0.00116597$ 0.00116597

$ 0.0026379
$ 0.0026379$ 0.0026379

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-12.06%

-26.34%

-26.34%

HedgeFi (HEDGE) reaalajas hind on $0.00100216. Viimase 24 tunni jooksul HEDGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00116597 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEDGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0026379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HEDGE muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -12.06% 24 tunni vältel -26.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HedgeFi (HEDGE) – turuteave

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HedgeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEDGE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.00M.

HedgeFi (HEDGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HedgeFi ja USD hinnamuutus $ -0.000137460974917933.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HedgeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0000569680.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HedgeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0001186248.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HedgeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0002354992292734261.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000137460974917933-12.06%
30 päeva$ -0.0000569680-5.68%
60 päeva$ -0.0001186248-11.83%
90 päeva$ +0.0002354992292734261+30.72%

Mis on HedgeFi (HEDGE)

Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HedgeFi (HEDGE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HedgeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on HedgeFi (HEDGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HedgeFi (HEDGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HedgeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HedgeFi hinna ennustust kohe!

HEDGE kohalike valuutade suhtes

HedgeFi (HEDGE) tokenoomika

HedgeFi (HEDGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEDGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HedgeFi (HEDGE) kohta

Kui palju on HedgeFi (HEDGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEDGE hind USD on 0.00100216 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEDGE/USD hind?
Praegune hind HEDGE/USD on $ 0.00100216. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HedgeFi turukapitalisatsioon?
HEDGE turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEDGE ringlev varu?
HEDGE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEDGE (ATH) hind?
HEDGE saavutab ATH hinna summas 0.0026379 USD.
Mis oli kõigi aegade HEDGE madalaim (ATL) hind?
HEDGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HEDGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEDGE kauplemismaht on -- USD.
Kas HEDGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEDGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEDGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:36:11 (UTC+8)

HedgeFi (HEDGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.