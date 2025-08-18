Rohkem infot HEC

Hector Network logo

Hector Network hind (HEC)

Loendis mitteolevad

1 HEC/USD reaalajas hind:

$0.01611701
$0.01611701
-8.40%1D
USD
Hector Network (HEC) reaalajas hinnagraafik
Hector Network (HEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01597174
$ 0.01597174
24 h madal
$ 0.01760131
$ 0.01760131
24 h kõrge

$ 0.01597174
$ 0.01597174

$ 0.01760131
$ 0.01760131

$ 357.61
$ 357.61

$ 0.01095776
$ 0.01095776

-0.44%

-8.43%

-2.88%

-2.88%

Hector Network (HEC) reaalajas hind on $0.01611701. Viimase 24 tunni jooksul HEC kaubeldud madalaim $ 0.01597174 ja kõrgeim $ 0.01760131 näitab aktiivset turu volatiivsust. HECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 357.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01095776.

Lüliajalise tootluse osas on HEC muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -8.43% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hector Network (HEC) – turuteave

$ 39.09K
$ 39.09K

--
--

$ 51.01K
$ 51.01K

2.43M
2.43M

3,164,939.07318393
3,164,939.07318393

Hector Network praegune turukapitalisatsioon on $ 39.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEC ringlev varu on 2.43M, mille koguvaru on 3164939.07318393. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.01K.

Hector Network (HEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hector Network ja USD hinnamuutus $ -0.00148430722154864.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hector Network ja USD hinnamuutus $ -0.0012736080.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hector Network ja USD hinnamuutus $ +0.0027027532.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hector Network ja USD hinnamuutus $ -0.00487082187429874.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00148430722154864-8.43%
30 päeva$ -0.0012736080-7.90%
60 päeva$ +0.0027027532+16.77%
90 päeva$ -0.00487082187429874-23.20%

Mis on Hector Network (HEC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hector Network (HEC) allikas

Ametlik veebisait

Hector Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hector Network (HEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hector Network (HEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hector Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hector Network hinna ennustust kohe!

HEC kohalike valuutade suhtes

Hector Network (HEC) tokenoomika

Hector Network (HEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hector Network (HEC) kohta

Kui palju on Hector Network (HEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEC hind USD on 0.01611701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEC/USD hind?
Praegune hind HEC/USD on $ 0.01611701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hector Network turukapitalisatsioon?
HEC turukapitalisatsioon on $ 39.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEC ringlev varu?
HEC ringlev varu on 2.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEC (ATH) hind?
HEC saavutab ATH hinna summas 357.61 USD.
Mis oli kõigi aegade HEC madalaim (ATL) hind?
HEC nägi ATL hinda summas 0.01095776 USD.
Milline on HEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEC kauplemismaht on -- USD.
Kas HEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEC hinna ennustust.
