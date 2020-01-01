Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Heart Sparkle Mermaid (HSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Heart Sparkle Mermaid (HSM) teave Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch. Ametlik veebisait: https://hsm.lol/ Ostke HSM kohe!

Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Heart Sparkle Mermaid (HSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.06K $ 37.06K $ 37.06K Koguvaru: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ringlev varu: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.06K $ 37.06K $ 37.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Heart Sparkle Mermaid (HSM) hinna kohta

Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HSM tokeni tokenoomikat, avastage HSM tokeni reaalajas hinda!

HSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HSM võiks suunduda? Meie HSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HSM tokeni hinna ennustust kohe!

