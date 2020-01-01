HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HealthBuddyAI (HBUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HealthBuddyAI (HBUD) teave Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living. Ametlik veebisait: https://healthbuddy.tech Valge raamat: https://health-buddy-1.gitbook.io/health-buddy Ostke HBUD kohe!

HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HealthBuddyAI (HBUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.78K $ 8.78K $ 8.78K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.78K $ 8.78K $ 8.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.063081 $ 0.063081 $ 0.063081 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave HealthBuddyAI (HBUD) hinna kohta

HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HBUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HBUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HBUD tokeni tokenoomikat, avastage HBUD tokeni reaalajas hinda!

HBUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HBUD võiks suunduda? Meie HBUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HBUD tokeni hinna ennustust kohe!

