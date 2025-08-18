Mis on HealthBuddyAI (HBUD)

Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HealthBuddyAI (HBUD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HealthBuddyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HealthBuddyAI (HBUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HealthBuddyAI (HBUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HealthBuddyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HealthBuddyAI hinna ennustust kohe!

HBUD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika

HealthBuddyAI (HBUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HealthBuddyAI (HBUD) kohta Kui palju on HealthBuddyAI (HBUD) tänapäeval väärt? Reaalajas HBUD hind USD on 0.00008779 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HBUD/USD hind? $ 0.00008779 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HBUD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HealthBuddyAI turukapitalisatsioon? HBUD turukapitalisatsioon on $ 8.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HBUD ringlev varu? HBUD ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBUD (ATH) hind? HBUD saavutab ATH hinna summas 0.063081 USD . Mis oli kõigi aegade HBUD madalaim (ATL) hind? HBUD nägi ATL hinda summas 0.00005319 USD . Milline on HBUD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HBUD kauplemismaht on -- USD . Kas HBUD sel aastal kõrgemale ka suundub? HBUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBUD hinna ennustust

HealthBuddyAI (HBUD) Olulised valdkonna uudised