HealthBuddyAI hind (HBUD)

1 HBUD/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
HealthBuddyAI (HBUD) reaalajas hinnagraafik
HealthBuddyAI (HBUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063081
$ 0.063081$ 0.063081

$ 0.00005319
$ 0.00005319$ 0.00005319

--

--

+33.15%

+33.15%

HealthBuddyAI (HBUD) reaalajas hind on $0.00008779. Viimase 24 tunni jooksul HBUD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HBUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.063081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005319.

Lüliajalise tootluse osas on HBUD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +33.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HealthBuddyAI (HBUD) – turuteave

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

--
----

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

HealthBuddyAI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HBUD ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.78K.

HealthBuddyAI (HBUD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HealthBuddyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HealthBuddyAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000347162.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HealthBuddyAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000876481.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HealthBuddyAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000347162+39.54%
60 päeva$ -0.0000876481-99.83%
90 päeva$ 0--

Mis on HealthBuddyAI (HBUD)

Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living.

HealthBuddyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HealthBuddyAI (HBUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HealthBuddyAI (HBUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HealthBuddyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HealthBuddyAI hinna ennustust kohe!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HealthBuddyAI (HBUD) kohta

Kui palju on HealthBuddyAI (HBUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas HBUD hind USD on 0.00008779 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HBUD/USD hind?
Praegune hind HBUD/USD on $ 0.00008779. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HealthBuddyAI turukapitalisatsioon?
HBUD turukapitalisatsioon on $ 8.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HBUD ringlev varu?
HBUD ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBUD (ATH) hind?
HBUD saavutab ATH hinna summas 0.063081 USD.
Mis oli kõigi aegade HBUD madalaim (ATL) hind?
HBUD nägi ATL hinda summas 0.00005319 USD.
Milline on HBUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HBUD kauplemismaht on -- USD.
Kas HBUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
HBUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBUD hinna ennustust.
HealthBuddyAI (HBUD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

