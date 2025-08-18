Mis on Healix AI (HXAI)

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Üksuse Healix AI (HXAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HXAI kohalike valuutade suhtes

Healix AI (HXAI) tokenoomika

Healix AI (HXAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HXAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Healix AI (HXAI) kohta Kui palju on Healix AI (HXAI) tänapäeval väärt? Reaalajas HXAI hind USD on 0.00213732 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HXAI/USD hind? $ 0.00213732 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HXAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Healix AI turukapitalisatsioon? HXAI turukapitalisatsioon on $ 21.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HXAI ringlev varu? HXAI ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HXAI (ATH) hind? HXAI saavutab ATH hinna summas 0.267637 USD . Mis oli kõigi aegade HXAI madalaim (ATL) hind? HXAI nägi ATL hinda summas 0.00146521 USD . Milline on HXAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HXAI kauplemismaht on -- USD . Kas HXAI sel aastal kõrgemale ka suundub? HXAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HXAI hinna ennustust

Healix AI (HXAI) Olulised valdkonna uudised