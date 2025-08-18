HDOKI hind (OKI)
HDOKI (OKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0182903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on OKI muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel +0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HDOKI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OKI ringlev varu on 1.08B, mille koguvaru on 3999899320.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse HDOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HDOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HDOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HDOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.27%
|30 päeva
|$ 0
|-1.41%
|60 päeva
|$ 0
|-9.30%
|90 päeva
|$ 0
|--
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.