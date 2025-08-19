Rohkem infot HBARX

HBARX hind (HBARX)

1 HBARX/USD reaalajas hind:

$0.327426
$0.327426$0.327426
-5.80%1D
HBARX (HBARX) reaalajas hinnagraafik
HBARX (HBARX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.322255
$ 0.322255$ 0.322255
24 h madal
$ 0.347764
$ 0.347764$ 0.347764
24 h kõrge

$ 0.322255
$ 0.322255$ 0.322255

$ 0.347764
$ 0.347764$ 0.347764

$ 0.521257
$ 0.521257$ 0.521257

$ 0.04446822
$ 0.04446822$ 0.04446822

+0.35%

-5.84%

-4.40%

-4.40%

HBARX (HBARX) reaalajas hind on $0.327426. Viimase 24 tunni jooksul HBARX kaubeldud madalaim $ 0.322255 ja kõrgeim $ 0.347764 näitab aktiivset turu volatiivsust. HBARXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.521257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04446822.

Lüliajalise tootluse osas on HBARX muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -5.84% 24 tunni vältel -4.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HBARX (HBARX) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 116.43M
$ 116.43M$ 116.43M

0.00
0.00 0.00

355,178,758.0368324
355,178,758.0368324 355,178,758.0368324

HBARX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HBARX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 355178758.0368324. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.43M.

HBARX (HBARX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HBARX ja USD hinnamuutus $ -0.0203377351480132.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HBARX ja USD hinnamuutus $ -0.0233923284.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HBARX ja USD hinnamuutus $ +0.2234317370.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HBARX ja USD hinnamuutus $ +0.0702932720190831.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0203377351480132-5.84%
30 päeva$ -0.0233923284-7.14%
60 päeva$ +0.2234317370+68.24%
90 päeva$ +0.0702932720190831+27.34%

Mis on HBARX (HBARX)

HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)

Üksuse HBARX (HBARX) allikas

HBARX hinna ennustus (USD)

Kui palju on HBARX (HBARX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HBARX (HBARX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HBARX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HBARX hinna ennustust kohe!

HBARX kohalike valuutade suhtes

HBARX (HBARX) tokenoomika

HBARX (HBARX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBARX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HBARX (HBARX) kohta

Kui palju on HBARX (HBARX) tänapäeval väärt?
Reaalajas HBARX hind USD on 0.327426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HBARX/USD hind?
Praegune hind HBARX/USD on $ 0.327426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HBARX turukapitalisatsioon?
HBARX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HBARX ringlev varu?
HBARX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBARX (ATH) hind?
HBARX saavutab ATH hinna summas 0.521257 USD.
Mis oli kõigi aegade HBARX madalaim (ATL) hind?
HBARX nägi ATL hinda summas 0.04446822 USD.
Milline on HBARX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HBARX kauplemismaht on -- USD.
Kas HBARX sel aastal kõrgemale ka suundub?
HBARX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBARX hinna ennustust.
