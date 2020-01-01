HbarSuite (HSUITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HbarSuite (HSUITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HbarSuite (HSUITE) teave Ametlik veebisait: https://www.hsuite.finance/ Ostke HSUITE kohe!

HbarSuite (HSUITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HbarSuite (HSUITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.50M Koguvaru: $ 50.00B Ringlev varu: $ 15.32B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00352296 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00035866

HbarSuite (HSUITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HbarSuite (HSUITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HSUITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HSUITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HSUITE tokeni tokenoomikat, avastage HSUITE tokeni reaalajas hinda!

HSUITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HSUITE võiks suunduda? Meie HSUITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HSUITE tokeni hinna ennustust kohe!

