hBARK (HBARK) teave The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Ametlik veebisait: https://hbark.club/ Ostke HBARK kohe!

hBARK (HBARK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage hBARK (HBARK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 243.80K $ 243.80K $ 243.80K Koguvaru: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ringlev varu: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 243.80K $ 243.80K $ 243.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00058047 $ 0.00058047 $ 0.00058047 Lisateave hBARK (HBARK) hinna kohta

hBARK (HBARK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud hBARK (HBARK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HBARK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HBARK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HBARK tokeni tokenoomikat, avastage HBARK tokeni reaalajas hinda!

HBARK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HBARK võiks suunduda? Meie HBARK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HBARK tokeni hinna ennustust kohe!

