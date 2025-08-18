Mis on hBARK (HBARK)

The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse hBARK (HBARK) allikas Ametlik veebisait

hBARK hinna ennustus (USD)

Kui palju on hBARK (HBARK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie hBARK (HBARK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida hBARK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake hBARK hinna ennustust kohe!

HBARK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

hBARK (HBARK) tokenoomika

hBARK (HBARK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBARK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse hBARK (HBARK) kohta Kui palju on hBARK (HBARK) tänapäeval väärt? Reaalajas HBARK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HBARK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HBARK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on hBARK turukapitalisatsioon? HBARK turukapitalisatsioon on $ 238.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HBARK ringlev varu? HBARK ringlev varu on 420.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBARK (ATH) hind? HBARK saavutab ATH hinna summas 0.00328604 USD . Mis oli kõigi aegade HBARK madalaim (ATL) hind? HBARK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HBARK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HBARK kauplemismaht on -- USD . Kas HBARK sel aastal kõrgemale ka suundub? HBARK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBARK hinna ennustust

hBARK (HBARK) Olulised valdkonna uudised