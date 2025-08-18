Mis on Hazel (HAZEL)

Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hazel (HAZEL) allikas Ametlik veebisait

Hazel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hazel (HAZEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hazel (HAZEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hazel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hazel hinna ennustust kohe!

HAZEL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hazel (HAZEL) tokenoomika

Hazel (HAZEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAZEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hazel (HAZEL) kohta Kui palju on Hazel (HAZEL) tänapäeval väärt? Reaalajas HAZEL hind USD on 0.00001045 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAZEL/USD hind? $ 0.00001045 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAZEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hazel turukapitalisatsioon? HAZEL turukapitalisatsioon on $ 10.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAZEL ringlev varu? HAZEL ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAZEL (ATH) hind? HAZEL saavutab ATH hinna summas 0.0008415 USD . Mis oli kõigi aegade HAZEL madalaim (ATL) hind? HAZEL nägi ATL hinda summas 0.00000589 USD . Milline on HAZEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAZEL kauplemismaht on -- USD . Kas HAZEL sel aastal kõrgemale ka suundub? HAZEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAZEL hinna ennustust

Hazel (HAZEL) Olulised valdkonna uudised