Haven (XHV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Haven (XHV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Haven (XHV) teave Haven is an untraceable cryptocurrency with a mix of standard market pricing and stable fiat value storage without an unsustainable peg or asset backing. It achieves this with a built in on-chain smart contract that controls the minting and burning of coins in a network of cryptographically unknown supply to facilitate value for users that choose to send their coins to offshore storage contracts while allowing everyone else to be exposed to the natural price movements of the currency. Offshore Storage Offshore Storage is Haven's built in smart contract/protocol that powers the stable value storage. In short, sending Haven to offshore storage (burning) records a reference on the blockchain to the current fiat value which can be restored later back into Haven by minting new coins to the tune of the current fiat value. The key use cases for offshore contracts are: Point of sales/payment gateway systems where goods can be bought with Haven and stores can immediately lock the fiat value in to protect from price fluctuations. This has the added benefit of keeping the stores business and income completely hidden on the blockchain as neither their wallet address or amounts are revealed. Storing large amount of money outside of the traditional banking system. Privacy focused cryptos are perfect for this but without a reliable way to maintain value through fluctuations the process of holding could be costly. Sending Haven offshore quite literally, makes money disappear until you want it back at which point the value remains intact. Untraceable | Hidden | Decentralized Haven uses ring signatures, ring confidential transactions and stealth addresses meaning payments cannot be tracked or linked back to any user. Wallet addresses and transaction amounts are completely obfuscated on the Haven blockchain making all activity invisible. The Haven Protocol is decentralized and open source meaning no central control over the network. Nothing is censored. Ametlik veebisait: https://havenprotocol.org/ Valge raamat: http://docs.havenprotocol.org/whitepapers/english.pdf Ostke XHV kohe!

Haven (XHV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Haven (XHV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 787.64 $ 787.64 $ 787.64 Koguvaru: $ 69.77M $ 69.77M $ 69.77M Ringlev varu: $ 69.77M $ 69.77M $ 69.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 787.65 $ 787.65 $ 787.65 Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.9 $ 28.9 $ 28.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Haven (XHV) hinna kohta

Haven (XHV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Haven (XHV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XHV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XHV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XHV tokeni tokenoomikat, avastage XHV tokeni reaalajas hinda!

XHV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XHV võiks suunduda? Meie XHV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XHV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!