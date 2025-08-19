Mis on Haven (XHV)

Haven is an untraceable cryptocurrency with a mix of standard market pricing and stable fiat value storage without an unsustainable peg or asset backing. It achieves this with a built in on-chain smart contract that controls the minting and burning of coins in a network of cryptographically unknown supply to facilitate value for users that choose to send their coins to offshore storage contracts while allowing everyone else to be exposed to the natural price movements of the currency. Offshore Storage Offshore Storage is Haven's built in smart contract/protocol that powers the stable value storage. In short, sending Haven to offshore storage (burning) records a reference on the blockchain to the current fiat value which can be restored later back into Haven by minting new coins to the tune of the current fiat value. The key use cases for offshore contracts are: Point of sales/payment gateway systems where goods can be bought with Haven and stores can immediately lock the fiat value in to protect from price fluctuations. This has the added benefit of keeping the stores business and income completely hidden on the blockchain as neither their wallet address or amounts are revealed. Storing large amount of money outside of the traditional banking system. Privacy focused cryptos are perfect for this but without a reliable way to maintain value through fluctuations the process of holding could be costly. Sending Haven offshore quite literally, makes money disappear until you want it back at which point the value remains intact. Untraceable | Hidden | Decentralized Haven uses ring signatures, ring confidential transactions and stealth addresses meaning payments cannot be tracked or linked back to any user. Wallet addresses and transaction amounts are completely obfuscated on the Haven blockchain making all activity invisible. The Haven Protocol is decentralized and open source meaning no central control over the network. Nothing is censored.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Haven (XHV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Haven hinna ennustus (USD)

Kui palju on Haven (XHV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Haven (XHV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Haven nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Haven hinna ennustust kohe!

XHV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Haven (XHV) tokenoomika

Haven (XHV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XHV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haven (XHV) kohta Kui palju on Haven (XHV) tänapäeval väärt? Reaalajas XHV hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XHV/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XHV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Haven turukapitalisatsioon? XHV turukapitalisatsioon on $ 787.64 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XHV ringlev varu? XHV ringlev varu on 69.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XHV (ATH) hind? XHV saavutab ATH hinna summas 28.9 USD . Mis oli kõigi aegade XHV madalaim (ATL) hind? XHV nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XHV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XHV kauplemismaht on -- USD . Kas XHV sel aastal kõrgemale ka suundub? XHV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XHV hinna ennustust

Haven (XHV) Olulised valdkonna uudised