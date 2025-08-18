Rohkem infot HATCHY

HatchyPocket hind (HATCHY)

1 HATCHY/USD reaalajas hind:

$0.00115247
$0.00115247
-2.80%1D
HatchyPocket (HATCHY) reaalajas hinnagraafik
HatchyPocket (HATCHY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00115651
24 h madal
$ 0.00123769
24 h kõrge

$ 0.00115651
$ 0.00123769
$ 0.00698404
$ 0
-2.47%

-2.87%

+38.62%

+38.62%

HatchyPocket (HATCHY) reaalajas hind on $0.00115247. Viimase 24 tunni jooksul HATCHY kaubeldud madalaim $ 0.00115651 ja kõrgeim $ 0.00123769 näitab aktiivset turu volatiivsust. HATCHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00698404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HATCHY muutunud -2.47% viimase tunni jooksul, -2.87% 24 tunni vältel +38.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HatchyPocket (HATCHY) – turuteave

$ 1.16M
--
$ 1.16M
1.00B
1,000,000,000.0
HatchyPocket praegune turukapitalisatsioon on $ 1.16M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HATCHY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.

HatchyPocket (HATCHY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HatchyPocket ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HatchyPocket ja USD hinnamuutus $ +0.0009647334.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HatchyPocket ja USD hinnamuutus $ +0.0015123247.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HatchyPocket ja USD hinnamuutus $ +0.0005906329300748204.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.87%
30 päeva$ +0.0009647334+83.71%
60 päeva$ +0.0015123247+131.22%
90 päeva$ +0.0005906329300748204+105.13%

Mis on HatchyPocket (HATCHY)

Decentralized IP of 150+ elemental monsters owned and managed by the $HATCHY token, earned exclusively by staking Hatchy NFTs. Build the future of IP!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HatchyPocket (HATCHY) allikas

HatchyPocket hinna ennustus (USD)

Kui palju on HatchyPocket (HATCHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HatchyPocket (HATCHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HatchyPocket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HatchyPocket hinna ennustust kohe!

HATCHY kohalike valuutade suhtes

HatchyPocket (HATCHY) tokenoomika

HatchyPocket (HATCHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HATCHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HatchyPocket (HATCHY) kohta

Kui palju on HatchyPocket (HATCHY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HATCHY hind USD on 0.00115247 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HATCHY/USD hind?
Praegune hind HATCHY/USD on $ 0.00115247. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HatchyPocket turukapitalisatsioon?
HATCHY turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HATCHY ringlev varu?
HATCHY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HATCHY (ATH) hind?
HATCHY saavutab ATH hinna summas 0.00698404 USD.
Mis oli kõigi aegade HATCHY madalaim (ATL) hind?
HATCHY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HATCHY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HATCHY kauplemismaht on -- USD.
Kas HATCHY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HATCHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HATCHY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.