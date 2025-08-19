Rohkem infot WAVAX[HTS]

Hashport Bridged wAVAX hind (WAVAX[HTS])

1 WAVAX[HTS]/USD reaalajas hind:

$23.53
$23.53$23.53
-6.40%1D
Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) reaalajas hinnagraafik
Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 23.24
$ 23.24$ 23.24
24 h madal
$ 25.42
$ 25.42$ 25.42
24 h kõrge

$ 23.24
$ 23.24$ 23.24

$ 25.42
$ 25.42$ 25.42

$ 87.1
$ 87.1$ 87.1

$ 14.79
$ 14.79$ 14.79

+0.52%

-6.46%

+1.14%

+1.14%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) reaalajas hind on $23.53. Viimase 24 tunni jooksul WAVAX[HTS] kaubeldud madalaim $ 23.24 ja kõrgeim $ 25.42 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAVAX[HTS]kõigi aegade kõrgeim hind on $ 87.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 14.79.

Lüliajalise tootluse osas on WAVAX[HTS] muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -6.46% 24 tunni vältel +1.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 149.01K
$ 149.01K$ 149.01K

0.00
0.00 0.00

6,334.0
6,334.0 6,334.0

Hashport Bridged wAVAX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAVAX[HTS] ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6334.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 149.01K.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hashport Bridged wAVAX ja USD hinnamuutus $ -1.62606198270382.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hashport Bridged wAVAX ja USD hinnamuutus $ +0.1432224040.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hashport Bridged wAVAX ja USD hinnamuutus $ +7.5985993720.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hashport Bridged wAVAX ja USD hinnamuutus $ +1.39810941797402.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.62606198270382-6.46%
30 päeva$ +0.1432224040+0.61%
60 päeva$ +7.5985993720+32.29%
90 päeva$ +1.39810941797402+6.32%

Mis on Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) allikas

Ametlik veebisait

Hashport Bridged wAVAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hashport Bridged wAVAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hashport Bridged wAVAX hinna ennustust kohe!

WAVAX[HTS] kohalike valuutade suhtes

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) tokenoomika

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVAX[HTS] tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) kohta

Kui palju on Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAVAX[HTS] hind USD on 23.53 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAVAX[HTS]/USD hind?
Praegune hind WAVAX[HTS]/USD on $ 23.53. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hashport Bridged wAVAX turukapitalisatsioon?
WAVAX[HTS] turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAVAX[HTS] ringlev varu?
WAVAX[HTS] ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAVAX[HTS] (ATH) hind?
WAVAX[HTS] saavutab ATH hinna summas 87.1 USD.
Mis oli kõigi aegade WAVAX[HTS] madalaim (ATL) hind?
WAVAX[HTS] nägi ATL hinda summas 14.79 USD.
Milline on WAVAX[HTS] kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAVAX[HTS] kauplemismaht on -- USD.
Kas WAVAX[HTS] sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAVAX[HTS] võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAVAX[HTS] hinna ennustust.
