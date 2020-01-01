Hasbulla Game (HASBULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hasbulla Game (HASBULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hasbulla Game (HASBULL) teave HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Ametlik veebisait: https://hasbulagame.com/ Ostke HASBULL kohe!

Hasbulla Game (HASBULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hasbulla Game (HASBULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Koguvaru: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Ringlev varu: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hasbulla Game (HASBULL) hinna kohta

Hasbulla Game (HASBULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hasbulla Game (HASBULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HASBULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HASBULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HASBULL tokeni tokenoomikat, avastage HASBULL tokeni reaalajas hinda!

