Hara (HART) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hara (HART) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hara (HART) teave Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world's most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country's economic development. Ametlik veebisait: https://haratoken.io/index.html Valge raamat: http://haratoken.io/download/whitepaper

Hara (HART) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hara (HART) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000176 $ 0.0000176 $ 0.0000176 Praegune hind: $ 0.001903 $ 0.001903 $ 0.001903 Lisateave Hara (HART) hinna kohta

Hara (HART) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hara (HART) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HART tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HART tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HART tokeni tokenoomikat, avastage HART tokeni reaalajas hinda!

