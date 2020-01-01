Happy Dog (HAPPYDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Happy Dog (HAPPYDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Happy Dog (HAPPYDOG) teave MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It's the community itself, driven by everyone's passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Ametlik veebisait: https://happydog.meme/

Happy Dog (HAPPYDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Happy Dog (HAPPYDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Koguvaru: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Ringlev varu: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Happy Dog (HAPPYDOG) hinna kohta

Happy Dog (HAPPYDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Happy Dog (HAPPYDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAPPYDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAPPYDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAPPYDOG tokeni tokenoomikat, avastage HAPPYDOG tokeni reaalajas hinda!

HAPPYDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAPPYDOG võiks suunduda? Meie HAPPYDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

