HanChain (HAN) teave Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available Ametlik veebisait: https://khans.io/ Ostke HAN kohe!

HanChain (HAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HanChain (HAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 474.41K $ 474.41K $ 474.41K Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 339.56M $ 339.56M $ 339.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 26.97 $ 26.97 $ 26.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00138496 $ 0.00138496 $ 0.00138496 Praegune hind: $ 0.00139329 $ 0.00139329 $ 0.00139329 Lisateave HanChain (HAN) hinna kohta

HanChain (HAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HanChain (HAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAN tokeni tokenoomikat, avastage HAN tokeni reaalajas hinda!

HAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAN võiks suunduda? Meie HAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

