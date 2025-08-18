Rohkem infot HAN

HAN Hinnainfo

HAN Ametlik veebisait

HAN Tokenoomika

HAN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HanChain logo

HanChain hind (HAN)

Loendis mitteolevad

1 HAN/USD reaalajas hind:

$0.00147113
$0.00147113$0.00147113
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HanChain (HAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:46:11 (UTC+8)

HanChain (HAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00146829
$ 0.00146829$ 0.00146829
24 h madal
$ 0.00153968
$ 0.00153968$ 0.00153968
24 h kõrge

$ 0.00146829
$ 0.00146829$ 0.00146829

$ 0.00153968
$ 0.00153968$ 0.00153968

$ 26.97
$ 26.97$ 26.97

$ 0.0014109
$ 0.0014109$ 0.0014109

-0.14%

-3.36%

-4.78%

-4.78%

HanChain (HAN) reaalajas hind on $0.00147113. Viimase 24 tunni jooksul HAN kaubeldud madalaim $ 0.00146829 ja kõrgeim $ 0.00153968 näitab aktiivset turu volatiivsust. HANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 26.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0014109.

Lüliajalise tootluse osas on HAN muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -3.36% 24 tunni vältel -4.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HanChain (HAN) – turuteave

$ 494.92K
$ 494.92K$ 494.92K

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

336.68M
336.68M 336.68M

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

HanChain praegune turukapitalisatsioon on $ 494.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAN ringlev varu on 336.68M, mille koguvaru on 1500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.

HanChain (HAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HanChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HanChain ja USD hinnamuutus $ -0.0001643318.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HanChain ja USD hinnamuutus $ -0.0001670574.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HanChain ja USD hinnamuutus $ -0.000461051313306171.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.36%
30 päeva$ -0.0001643318-11.17%
60 päeva$ -0.0001670574-11.35%
90 päeva$ -0.000461051313306171-23.86%

Mis on HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HanChain (HAN) allikas

Ametlik veebisait

HanChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on HanChain (HAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HanChain (HAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HanChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HanChain hinna ennustust kohe!

HAN kohalike valuutade suhtes

HanChain (HAN) tokenoomika

HanChain (HAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HanChain (HAN) kohta

Kui palju on HanChain (HAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAN hind USD on 0.00147113 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAN/USD hind?
Praegune hind HAN/USD on $ 0.00147113. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HanChain turukapitalisatsioon?
HAN turukapitalisatsioon on $ 494.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAN ringlev varu?
HAN ringlev varu on 336.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAN (ATH) hind?
HAN saavutab ATH hinna summas 26.97 USD.
Mis oli kõigi aegade HAN madalaim (ATL) hind?
HAN nägi ATL hinda summas 0.0014109 USD.
Milline on HAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAN kauplemismaht on -- USD.
Kas HAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:46:11 (UTC+8)

HanChain (HAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.