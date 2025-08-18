Mis on Hanbao (HANBAO)

Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.

Kui palju on Hanbao (HANBAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hanbao (HANBAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Hanbao (HANBAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HANBAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hanbao (HANBAO) kohta Kui palju on Hanbao (HANBAO) tänapäeval väärt? Reaalajas HANBAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HANBAO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HANBAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hanbao turukapitalisatsioon? HANBAO turukapitalisatsioon on $ 50.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HANBAO ringlev varu? HANBAO ringlev varu on 999.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HANBAO (ATH) hind? HANBAO saavutab ATH hinna summas 0.00458594 USD . Mis oli kõigi aegade HANBAO madalaim (ATL) hind? HANBAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HANBAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HANBAO kauplemismaht on -- USD . Kas HANBAO sel aastal kõrgemale ka suundub? HANBAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HANBAO hinna ennustust

