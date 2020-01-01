Hana (HANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hana (HANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hana (HANA) teave Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined. Ametlik veebisait: https://www.hanaeth.com/

Hana (HANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hana (HANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 256.83K $ 256.83K $ 256.83K Koguvaru: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B Ringlev varu: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 256.83K $ 256.83K $ 256.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00366262 $ 0.00366262 $ 0.00366262 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hana (HANA) hinna kohta

Hana (HANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hana (HANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HANA tokeni tokenoomikat, avastage HANA tokeni reaalajas hinda!

HANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HANA võiks suunduda? Meie HANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HANA tokeni hinna ennustust kohe!

