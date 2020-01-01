Hana by Virtuals (HANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hana by Virtuals (HANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hana by Virtuals (HANA) teave Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA. Ametlik veebisait: https://hanapersona.ai/ Ostke HANA kohe!

Hana by Virtuals (HANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hana by Virtuals (HANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 604.91K $ 604.91K $ 604.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 604.91K $ 604.91K $ 604.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192551 $ 0.00192551 $ 0.00192551 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00060491 $ 0.00060491 $ 0.00060491 Lisateave Hana by Virtuals (HANA) hinna kohta

Hana by Virtuals (HANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hana by Virtuals (HANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HANA tokeni tokenoomikat, avastage HANA tokeni reaalajas hinda!

HANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HANA võiks suunduda? Meie HANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HANA tokeni hinna ennustust kohe!

