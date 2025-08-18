Mis on Hana (HANA)

Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hana (HANA) allikas Ametlik veebisait

Hana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hana (HANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hana (HANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hana hinna ennustust kohe!

HANA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hana (HANA) tokenoomika

Hana (HANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hana (HANA) kohta Kui palju on Hana (HANA) tänapäeval väärt? Reaalajas HANA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HANA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hana turukapitalisatsioon? HANA turukapitalisatsioon on $ 277.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HANA ringlev varu? HANA ringlev varu on 8.91B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HANA (ATH) hind? HANA saavutab ATH hinna summas 0.00366262 USD . Mis oli kõigi aegade HANA madalaim (ATL) hind? HANA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HANA kauplemismaht on -- USD . Kas HANA sel aastal kõrgemale ka suundub? HANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HANA hinna ennustust

Hana (HANA) Olulised valdkonna uudised