Gateway to a world where animated content and NFTs converge.
Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.
We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,
empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.
Here, innovation and imagination are boundless,
where every piece tells a story, and every token holds a dream.
This is more than a movement—it’s a revolution.
A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.
Together, we build a future where every voice has the power to be heard.
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Hamster Wheel Breaker (BREAKER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BREAKER tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BREAKER tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BREAKER tokeni tokenoomikat, avastage BREAKER tokeni reaalajas hinda!
BREAKER – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BREAKER võiks suunduda? Meie BREAKER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.