Mis on HALO Network (HO)

HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.

Üksuse HALO Network (HO) allikas Ametlik veebisait

HALO Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on HALO Network (HO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HALO Network (HO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HALO Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HALO Network hinna ennustust kohe!

HO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HALO Network (HO) tokenoomika

HALO Network (HO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HALO Network (HO) kohta Kui palju on HALO Network (HO) tänapäeval väärt? Reaalajas HO hind USD on 0.00539985 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HO/USD hind? $ 0.00539985 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HALO Network turukapitalisatsioon? HO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HO ringlev varu? HO ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HO (ATH) hind? HO saavutab ATH hinna summas 8.38 USD . Mis oli kõigi aegade HO madalaim (ATL) hind? HO nägi ATL hinda summas 0.00536727 USD . Milline on HO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HO kauplemismaht on -- USD . Kas HO sel aastal kõrgemale ka suundub? HO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HO hinna ennustust

HALO Network (HO) Olulised valdkonna uudised