HALO Network (HO) reaalajas hind on $0.00539985. Viimase 24 tunni jooksul HO kaubeldud madalaim $ 0.00536727 ja kõrgeim $ 0.00544495 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00536727.
Lüliajalise tootluse osas on HO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HALO Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.40K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse HALO Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HALO Network ja USD hinnamuutus $ -0.0002274411.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HALO Network ja USD hinnamuutus $ -0.0003044959.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HALO Network ja USD hinnamuutus $ -0.000380097783182403.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.53%
|30 päeva
|$ -0.0002274411
|-4.21%
|60 päeva
|$ -0.0003044959
|-5.63%
|90 päeva
|$ -0.000380097783182403
|-6.57%
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
