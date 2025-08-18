Mis on Halo Coin (HALO)

HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Halo Coin (HALO) allikas Ametlik veebisait

Halo Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Halo Coin (HALO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Halo Coin (HALO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Halo Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Halo Coin hinna ennustust kohe!

HALO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Halo Coin (HALO) tokenoomika

Halo Coin (HALO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HALO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Halo Coin (HALO) kohta Kui palju on Halo Coin (HALO) tänapäeval väärt? Reaalajas HALO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HALO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HALO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Halo Coin turukapitalisatsioon? HALO turukapitalisatsioon on $ 80.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HALO ringlev varu? HALO ringlev varu on 5.57B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HALO (ATH) hind? HALO saavutab ATH hinna summas 4.92 USD . Mis oli kõigi aegade HALO madalaim (ATL) hind? HALO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HALO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HALO kauplemismaht on -- USD . Kas HALO sel aastal kõrgemale ka suundub? HALO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HALO hinna ennustust

Halo Coin (HALO) Olulised valdkonna uudised