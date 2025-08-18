Mis on HALO AI (HALO)

HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.

Üksuse HALO AI (HALO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HALO AI (HALO) tokenoomika

HALO AI (HALO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HALO AI (HALO) kohta Kui palju on HALO AI (HALO) tänapäeval väärt? Reaalajas HALO hind USD on 0.00765548 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HALO/USD hind? $ 0.00765548 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HALO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HALO AI turukapitalisatsioon? HALO turukapitalisatsioon on $ 7.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HALO ringlev varu? HALO ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HALO (ATH) hind? HALO saavutab ATH hinna summas 0.287576 USD . Mis oli kõigi aegade HALO madalaim (ATL) hind? HALO nägi ATL hinda summas 0.00719199 USD . Milline on HALO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HALO kauplemismaht on -- USD . Kas HALO sel aastal kõrgemale ka suundub? HALO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HALO hinna ennustust

