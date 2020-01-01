Hall of Legends (HOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hall of Legends (HOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hall of Legends (HOL) teave Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities Ametlik veebisait: https://www.halloflegends.io Ostke HOL kohe!

Hall of Legends (HOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hall of Legends (HOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 795.47 $ 795.47 $ 795.47 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 327.22M $ 327.22M $ 327.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.43K $ 2.43K $ 2.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.148657 $ 0.148657 $ 0.148657 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hall of Legends (HOL) hinna kohta

Hall of Legends (HOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hall of Legends (HOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOL tokeni tokenoomikat, avastage HOL tokeni reaalajas hinda!

HOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOL võiks suunduda? Meie HOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOL tokeni hinna ennustust kohe!

