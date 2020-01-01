Hall of Legends (HOL) tokenoomika
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
Hall of Legends (HOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Hall of Legends (HOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate HOL tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
HOL tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.