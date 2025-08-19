Rohkem infot SHIB0.5

Half Shiba Inu logo

Half Shiba Inu hind (SHIB0.5)

Loendis mitteolevad

1 SHIB0.5/USD reaalajas hind:

$0.02399855
$0.02399855$0.02399855
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Half Shiba Inu (SHIB0.5) reaalajas hinnagraafik
Half Shiba Inu (SHIB0.5) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.92
$ 11.92$ 11.92

$ 0.0161558
$ 0.0161558$ 0.0161558

--

--

+3.27%

+3.27%

Half Shiba Inu (SHIB0.5) reaalajas hind on $0.02399855. Viimase 24 tunni jooksul SHIB0.5 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIB0.5kõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.92 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0161558.

Lüliajalise tootluse osas on SHIB0.5 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Half Shiba Inu (SHIB0.5) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 24.00K
$ 24.00K$ 24.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Half Shiba Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIB0.5 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.00K.

Half Shiba Inu (SHIB0.5) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Half Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Half Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ +0.0028528636.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Half Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ +0.0045235010.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Half Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0028528636+11.89%
60 päeva$ +0.0045235010+18.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Half Shiba Inu (SHIB0.5)

HALF SHIBA INU (SHIB0.5) is an ERC-20 meme token that is one of the first tokens to be paired with $SHIB LP. To utilize $SHIB token and prevent bots and snipers. SHIB0.5 is inspired by the meme token $SHIB and the potential launch of Shibarium. Half Shib Inu has successfully launched its NFT collection, called "HALF SHIBOSHIS", which featured 1000 NFTS. The NFTs can be purchased on secondary marketplaces (https://opensea.io/collection/half-shiboshis)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Half Shiba Inu (SHIB0.5) allikas

Ametlik veebisait

Half Shiba Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Half Shiba Inu (SHIB0.5) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Half Shiba Inu (SHIB0.5) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Half Shiba Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Half Shiba Inu hinna ennustust kohe!

SHIB0.5 kohalike valuutade suhtes

Half Shiba Inu (SHIB0.5) tokenoomika

Half Shiba Inu (SHIB0.5) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIB0.5 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Half Shiba Inu (SHIB0.5) kohta

Kui palju on Half Shiba Inu (SHIB0.5) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIB0.5 hind USD on 0.02399855 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIB0.5/USD hind?
Praegune hind SHIB0.5/USD on $ 0.02399855. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Half Shiba Inu turukapitalisatsioon?
SHIB0.5 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIB0.5 ringlev varu?
SHIB0.5 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIB0.5 (ATH) hind?
SHIB0.5 saavutab ATH hinna summas 11.92 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIB0.5 madalaim (ATL) hind?
SHIB0.5 nägi ATL hinda summas 0.0161558 USD.
Milline on SHIB0.5 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIB0.5 kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIB0.5 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIB0.5 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIB0.5 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.