HALF SHIBA INU (SHIB0.5) is an ERC-20 meme token that is one of the first tokens to be paired with $SHIB LP. To utilize $SHIB token and prevent bots and snipers. SHIB0.5 is inspired by the meme token $SHIB and the potential launch of Shibarium. Half Shib Inu has successfully launched its NFT collection, called "HALF SHIBOSHIS", which featured 1000 NFTS. The NFTs can be purchased on secondary marketplaces (https://opensea.io/collection/half-shiboshis)

Half Shiba Inu (SHIB0.5) tokenoomika

Half Shiba Inu (SHIB0.5) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Half Shiba Inu (SHIB0.5) kohta Kui palju on Half Shiba Inu (SHIB0.5) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIB0.5 hind USD on 0.02399855 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIB0.5/USD hind? $ 0.02399855 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIB0.5/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Half Shiba Inu turukapitalisatsioon? SHIB0.5 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIB0.5 ringlev varu? SHIB0.5 ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIB0.5 (ATH) hind? SHIB0.5 saavutab ATH hinna summas 11.92 USD . Mis oli kõigi aegade SHIB0.5 madalaim (ATL) hind? SHIB0.5 nägi ATL hinda summas 0.0161558 USD . Milline on SHIB0.5 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIB0.5 kauplemismaht on -- USD . Kas SHIB0.5 sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIB0.5 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIB0.5 hinna ennustust

