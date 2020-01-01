Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) teave We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Ametlik veebisait: https://hodl-sol.com/ Ostke HODL kohe!

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Half Orange Drinking Lemonade (HODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.33K $ 43.33K $ 43.33K Koguvaru: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Ringlev varu: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.33K $ 43.33K $ 43.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01266971 $ 0.01266971 $ 0.01266971 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Half Orange Drinking Lemonade (HODL) hinna kohta

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HODL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HODL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HODL tokeni tokenoomikat, avastage HODL tokeni reaalajas hinda!

HODL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HODL võiks suunduda? Meie HODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HODL tokeni hinna ennustust kohe!

