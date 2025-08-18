Rohkem infot HODL

HODL Hinnainfo

HODL Ametlik veebisait

HODL Tokenoomika

HODL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Half Orange Drinking Lemonade logo

Half Orange Drinking Lemonade hind (HODL)

Loendis mitteolevad

1 HODL/USD reaalajas hind:

--
----
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:41:33 (UTC+8)

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01266971
$ 0.01266971$ 0.01266971

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-7.48%

-0.54%

-0.54%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HODL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HODLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01266971 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HODL muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -7.48% 24 tunni vältel -0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) – turuteave

$ 43.44K
$ 43.44K$ 43.44K

--
----

$ 43.44K
$ 43.44K$ 43.44K

999.73M
999.73M 999.73M

999,728,866.483046
999,728,866.483046 999,728,866.483046

Half Orange Drinking Lemonade praegune turukapitalisatsioon on $ 43.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HODL ringlev varu on 999.73M, mille koguvaru on 999728866.483046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.44K.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Half Orange Drinking Lemonade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Half Orange Drinking Lemonade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Half Orange Drinking Lemonade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Half Orange Drinking Lemonade ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.48%
30 päeva$ 0-3.22%
60 päeva$ 0-35.72%
90 päeva$ 0--

Mis on Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Half Orange Drinking Lemonade (HODL) allikas

Ametlik veebisait

Half Orange Drinking Lemonade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Half Orange Drinking Lemonade (HODL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Half Orange Drinking Lemonade (HODL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Half Orange Drinking Lemonade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Half Orange Drinking Lemonade hinna ennustust kohe!

HODL kohalike valuutade suhtes

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HODL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kohta

Kui palju on Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tänapäeval väärt?
Reaalajas HODL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HODL/USD hind?
Praegune hind HODL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Half Orange Drinking Lemonade turukapitalisatsioon?
HODL turukapitalisatsioon on $ 43.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HODL ringlev varu?
HODL ringlev varu on 999.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HODL (ATH) hind?
HODL saavutab ATH hinna summas 0.01266971 USD.
Mis oli kõigi aegade HODL madalaim (ATL) hind?
HODL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HODL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HODL kauplemismaht on -- USD.
Kas HODL sel aastal kõrgemale ka suundub?
HODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HODL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:41:33 (UTC+8)

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.