We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

Half Orange Drinking Lemonade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Half Orange Drinking Lemonade (HODL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Half Orange Drinking Lemonade (HODL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Half Orange Drinking Lemonade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HODL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kohta Kui palju on Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tänapäeval väärt? Reaalajas HODL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HODL/USD hind? $ 0 . Milline on Half Orange Drinking Lemonade turukapitalisatsioon? HODL turukapitalisatsioon on $ 43.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HODL ringlev varu? HODL ringlev varu on 999.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HODL (ATH) hind? HODL saavutab ATH hinna summas 0.01266971 USD . Mis oli kõigi aegade HODL madalaim (ATL) hind? HODL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HODL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HODL kauplemismaht on -- USD . Kas HODL sel aastal kõrgemale ka suundub? HODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

