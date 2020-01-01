Half of Pepe (PE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Half of Pepe (PE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Half of Pepe (PE) teave Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community! Ametlik veebisait: https://halfofpepe.com/ Ostke PE kohe!

Half of Pepe (PE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Half of Pepe (PE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.72K $ 30.72K $ 30.72K Koguvaru: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Ringlev varu: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.72K $ 30.72K $ 30.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00182526 $ 0.00182526 $ 0.00182526 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Half of Pepe (PE) hinna kohta

Half of Pepe (PE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Half of Pepe (PE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PE tokeni tokenoomikat, avastage PE tokeni reaalajas hinda!

PE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PE võiks suunduda? Meie PE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PE tokeni hinna ennustust kohe!

