Mis on Haku Ryujin (HAKU)

Haku Ryujin on Solana weaves its narrative from the rich tapestry of Eastern mythology, connecting holders to timeless stories of dragons, gods, and the harmonious balance of nature. $HAKU transforms into a digital talisman within the Solana blockchain The White Dragon, being a symbol of purity, aligns with the idea of renewal and fresh beginnings. The Year of the Dragon is often considered a period of transformation and new opportunities. The white color symbolizes a clean slate, providing a chance for individuals to start afresh with a sense of purity and positivity. Haku Ryujin token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications.

Üksuse Haku Ryujin (HAKU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haku Ryujin (HAKU) kohta Kui palju on Haku Ryujin (HAKU) tänapäeval väärt? Reaalajas HAKU hind USD on 0.00000369 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAKU/USD hind? $ 0.00000369 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Haku Ryujin turukapitalisatsioon? HAKU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAKU ringlev varu? HAKU ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAKU (ATH) hind? HAKU saavutab ATH hinna summas 0.00048132 USD . Mis oli kõigi aegade HAKU madalaim (ATL) hind? HAKU nägi ATL hinda summas 0.00000239 USD . Milline on HAKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAKU kauplemismaht on -- USD . Kas HAKU sel aastal kõrgemale ka suundub? HAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAKU hinna ennustust

